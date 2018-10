Mensch in Guben in Auto verbrannt

In Guben ist in der Nacht zu Montag ein Mensche in einem Auto verbrannt. Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, werde nun die Identität der gestorbenen Person ermittelt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der oder die Fahrerin mit dem Auto offenbar unter die Rollstuhlrampe auf der Rückseite des Hostels "Volkshaus" in der Bahnhofstraße. Dabei fing das Fahrzeug offenbar Feuer, die Flammen griffen auch auf das Gebäude über und lösten gegen 3:30 Uhr die Brandmeldeanlage aus.

Als die dadurch alarmierte Feuerwehr am Unfallort eintraf, bemerkte sie einen leblosen Menschen im Fahrzeuginneren. Bisher ist noch unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sichert Spuren.