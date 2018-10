Allein in der Lieberoser Heide hat es in diesem Jahr bereits 17 Mal gebrannt. Die Anwohner beobachten ein Muster, die Wut auf einen möglichen Brandstifter wächst. Iris Wußmann hat die Löscharbeiten begleitet - der Hubschrauber hat gleich mehrere Aufgaben.

In der Lieberoser Heide brennt es seit Sonntag - zunächst war es nur ein Hektar, mittlerweile hat sich das Feuer auf bis zu 20 Hektar ausgebreitet. So dramatisch das klingt, ist die Situation in diesem Jahr keinesfalls neu für die Einsatzkräfte - in Brandenburg hat es rund 200 mal gebrannt, allein auf dem etwa 25.500 Hektar großen Gebiet der Lieberoser Heide 17 Mal. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus.