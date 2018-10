rbb/Florian Ludwig Audio: Antenne Brandenburg | 24.10.18 | Florian Ludwig | Bild: rbb/Florian Ludwig

Pilotprojekt in der Lausitz - Bahn beschneidet Bäume mit XXL-Kreissäge

24.10.18 | 15:17 Uhr

Bäume und Sträucher schießen an Bahnstrecke Cottbus-Vetschau in die Höhe. Die Äste zu beschneiden, ist mühsam - deshalb greift die Bahn jetzt zu einer Riesen-Kreissäge Marke Eigenbau. Am Mittwoch kam sie zum ersten Mal zum Einsatz. Von Florian Ludwig



Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Pilotprojekt: Ein Helikopter kreist am Mittwoch über den Schienen der Bahnstrecke Cottbus-Vetschau. An einer langen Halterung baumelt eine riesige Kettensäge mit zehn rotierenden Blättern. Kaufen kann man die Maschine nirgends - dieses eine Exemplar wurde extra von einer Firma angefertigt.

Die Säge soll Bäume verschneiden, die sonst in die Oberleitung ragen würden. Es ist eine Premiere in Brandenburg, und ein Testlauf für die Bahn.

Die Säge bei ihrem Einsatz in der Luft | Bild: rbb/Florian Ludwig

Vorsicht vor der Oberleitung

Bei der Lagebesprechung am Morgen sind die Piloten und Bahnvertreter noch nervös: Wind droht den ersten Helikoptereinsatz für die Bahn in Brandenburg zunichte zu machen. Pilot Wolfgang Jäger soll eigentlich gleich in den Hubschrauber steigen, um mit der Sechs-Meter-Säge die Bäume an der Strecke zu verschneiden, aber "momentan würde ich sagen, dass wir nicht steigen können." Denn die Säge ist 600 Kilo schwer und könnte dafür sorgen, dass der Helikopter "stark ins Schwanken" gerät. Und: Die Sägeblätter dürfen auf keinen Fall in die Oberleitung geraten.

Die Säge in Aktion | Bild: rbb/Florian Ludwig

Riesige Zeitersparnis

Wenig später lässt der Wind nach, Helikopter und Säge können doch noch in die Luft gehen. Nun muss zwischen Pilot und dem Koordinator am Boden alles funktionieren. Sie sprechen über Funk miteinander, erklärt Engelhard Pargätzi vom Helikopter-Team. Der Koordinator gibt wichtige Informationen, zum Beispiel: "Wie weit ist die Säge vom Boden entfernt? Gibt es Hindernisse?" Der Hubschrauber schwebt schließlich parallel zur Strecke und trennt dabei alle Äste ab, die näher als sechs Meter am Gleis hängen. Insgesamt 15 Kilometer sollte der Hubschrauber ursprünglich am Mittwoch verschneiden, wegen des Windes werden es am Ende wohl weniger sein. Den Rest müssen die Mitarbeiter der Bahn mit der Hand absägen. Würden sie auf der ganzen Strecke Hand anlegen, bräuchten sie 20 Mal so lang wie der Helikopter.

Testlabor Lausitz

Dieser Hubschraubereinsatz ist für die Bahn deshalb nicht nur spannend, sondern auch ein Testlauf für die Zukunft, sagt Bahnsprecher Burkhard Ahlert: "Wenn das gut läuft, werden wir die Sache sicherlich öfter zum Einsatz bringen."