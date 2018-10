Brand in der Lieberoser Heide gelöscht

Bereits 17 Brände in diesem Jahr

Der Großbrand in der Lieberoser Heide ist gelöscht. Die Einsatzkräfte wurden abgezogen, der Hubschrauber ist nicht mehr in der Luft. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Brandstiftung.

Der Großbrand in der Lieberoser Heide ist gelöscht. Wie die Leitstelle Lausitz am Donnerstag auf Nachfrage des rbb sagte, hat die Feuerwehr alle Einsatzkräfte abgezogen.

Der Brand war am Sonntag ausgebrochen, noch am Mittwoch stand eine Fläche von rund 20 Hektar in Flammen. Auch ein Löschhubschrauber war im Einsatz.

In der Lieberoser Heide hatte es in diesem Sommer schon 17 Mal gebrannt. Die Polizei ermittelt nach wie vor wegen Brandstiftung.