Der Mord an einer Cottbuser Rentnerin in der Vorweihnachtszeit 2016 löste heftige Diskussionen aus. Die Tat soll ein damals 17-jähriger Syrer begangen haben. Er muss sich seit genau einem Jahr vor Gericht verantworten. Doch noch ist kein Ende absehbar.

Seit Prozessbeginn habe es insgesamt 51 Verhandlungstage gegeben, sagte eine Gerichtssprecherin rbb|24. Am Anfang hätten die Beteiligten über fehlende Unterlagen gestritten. Mittlerweile würden Zeugen vernommen, die Beweisaufnahme laufe. Der Angeklagte selbst hat sich laut Gerichtssprecherin noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bis in den Dezember hinein sind weitere Verhandlungstermine fest vereinbart. Nach den Zeugen werden üblicherweise Gutachter gehört, das sind in Mordverfahren oft Rechtsmediziner und Psychologen. Ob die Termine reichen, ist völlig offen. Vermutlich wird der Prozess im kommenden Jahr weitergehen.

Die Tat ist inzwischen rund zwei Jahre her, doch das Interesse an dem Prozess ist in Cottbus nach wie vor groß - vor allem in dem Wohngebiet der ermordeten Rentnerin. Das Schicksal der 82-jährigen bewegt viele, weil sie beliebt war, und es verunsichert auch, weil die Umstände der Tat bislang nicht bekannt sind.