"Bedrohung gegenüber Schülern" - Polizei rückt wegen eines Schülerstreits in Calau aus

18.10.18 | 15:42 Uhr

Ein eskalierter Konflikt an einer Schule in Calau hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Schülerschaft wurde nach Hause geschickt. Es soll zu Bedrohungen gekommen sein.



Wegen eines eskalierten Streits an einer Schule in Calau (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch und Donnerstag die Polizei ausgerückt. Die Schulleitung schickte nach dem Einsatz am Donnerstag alle Schüler der Oberschule nach Hause und teilte zur Begründung mit: "In den sozialen Medien kam es zu einer Bedrohung gegenüber Schülern der Schule."

Laut Polizei hatte sich zunächst am Mittwoch ein Konflikt wegen eines T-Shirts zwischen zwei Schülerinnen zugespitzt. Die Mädchen seien von der Schule nach Hause geschickt worden, hieß es. Am Nachmittag sei der Streit aber wieder hochgekocht. Dabei sei es auch zu Drohungen gekommen. In sozialen Netzwerken seien Gerüchte verbreitet worden, sagte die Polizei dem rbb.

Konflikt flammte erneut auf

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ines Filohn schalteten sich auch Familienmitglieder in den Konflikt ein. Die Familie eines der Mädchen sei noch am Mittwoch zur Schule gekommen, um sich lautstark zu beschweren. Damit waren Schulleitung und Lehrer überfordert und riefen die Polizei. Die beiden Schülerinnen wurden am Mittwoch beurlaubt, kamen am Donnerstag aber trotzdem zur Schule. Aus Angst, der Streit könnte erneut eskalieren, wurde wieder die Polizei gerufen. Die Polizei ermittelt inzwischen, inwiefern zu den Geschehnissen in der Schule und in den sozialen Medien Straftaten vorliegen.

Schulleitung und Schulamt beraten

Die Schule hatte bereits am Mittwoch freigestellt, ob die übrigen Kinder am Donnerstag den Unterricht besuchen. Viele Eltern begleiteten nach rbb-Informationen aus Verunsicherung am Donnerstag ihre Kinder zur Schule.

Schulleitung, der Bürgermeister und das Schulamt berieten nach den Polizeieinsätzen über das weitere Vorgehen, äußerten sich aber nicht öffentlich.



Am Freitag soll der Unterricht wieder aufgenommen werden. "Es wird zur Sicherheit eine Polizeistreife im Bereich der Schule sein", hieß es von der Schule. "Nach Einschätzung der Polizei besteht keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der Schule. Eltern, die Bedenken haben, können ihre Kinder zu Hause lassen."