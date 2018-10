rbb/Thomas Krüger Audio: Antenne Brandenburg | 30.10.2018| Thomas Krüger | Bild: rbb/Thomas Krüger

Eltern melden Körperverletzungen - Grundschulleiter in Forst soll Kinder geschlagen haben

30.10.18 | 16:16 Uhr

Erhebliche Vorwürfe gegen den Leiter einer Grundschule in Forst (Spree-Neiße): Er soll in 20 Fällen Kinder körperlich misshandelt haben. So steht es in der Anklage der Cottbuser Staatsanwaltschaft. Der Schulleiter bestreitet die Taten. Von Thomas Krüger

Eine Backpfeife, Schläge auf den Hinterkopf, auch Tritte: So soll der Leiter einer Forster Grundschule zwischen 2015 und 2017 insgesamt sieben Kinder traktiert haben. Seit Mai liegt die Anklageschrift beim Cottbuser Amtsgericht. Sie listet insgesamt 20 Tathandlungen auf, so Direktor Michael Höhr. Der Vorwurf: Körperverletzung. Der Schulleiter selbst äußere sich nicht, heißt es aus der ihn vertretenden Anwaltskanzlei. Im Brandenburger Bildungsministerium sind die Vorwürfe seit letztem Jahr bekannt, bestätigt Pressesprecher Ralph Kotsch. Eltern hätten sich über den Schulleiter beschwert, es soll zu Körperverletzungen und Schlägen gekommen sein. Auf eine Anzeige der Eltern habe der Schulleiter seinerseits mit einer Anzeige gegen sich selbst reagiert. Damit wolle der Pädagoge die aus seiner Sicht unwahren Vorwürfe aufklären, so Kotsch.



Aussage gegen Aussage

So steht im Moment Aussage gegen Aussage. Auch im Bildungsministerium hält man sich mit einer Bewertung zurück. Das Schulamt, so der Pressesprecher, habe sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Vertreter seien in Forst gewesen, hätten sich mit allen Beteiligten, auch dem Schulleiter unterhalten.

Prozess noch fraglich

Ihr Fazit: Die Sache sei widersprüchlich, die Aussagen nicht eindeutig. Jetzt soll das Amtsgericht entscheiden, was tatsächlich über anderthalb Jahre hinweg an der Forster Grundschule passiert ist. Einen Prozess wird es wohl in diesem Jahr nicht mehr geben. Noch sei fraglich, ob es überhaupt zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, sagt Amtsgerichtsdirektor Michael Höhr. Der Angeschuldigte habe zwei Verteidiger, die Stellung nehmen können. Inzwischen hätten sich auch Nebenkläger gemeldet. Das Gericht prüfe, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht. Das setzt voraus, dass nach Aktenlage eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Der Schulleiter ist nach Informationen von rbb|24 derzeit nicht vom Dienst suspendiert.