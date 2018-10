Cottbus beendet Alkoholverbot in der Innenstadt

Die Stadt Cottbus will das Alkoholverbot in der Innenstadt nicht über diesen Monat hinaus verlängern. Das hat die Stadtverwaltung der dpa auf Anfrage mitgeteilt, wie diese am Montag berichtete. Die Lage habe sich beruhigt und die Maßnahme sei wirkungsvoll gewesen, hieß es zur Begründung.