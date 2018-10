Nach dem Tod der ägyptischen Studentin Shaden M. in Cottbus erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage. Die 22-Jährige wurde von einem Auto überfahren. Das schwer verletzte Opfer soll noch am Unfallort rassistisch beschimpft worden sein.

Anderthalb Jahre nach dem Unfalltod der ägyptischen Studentin Shaden M. in Cottbus erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage. Nach Informationen des rbb wird dem zum Zeitpunkt des Unfalls 20-jährigen Fahrer fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Tempo-30-Zone am zentralen Berliner Platz gefahren.

Dort erfasste sein Fahrzeug die 22-jährige Gaststudentin, die wenige Tage später ihren schweren Verletzungen erlag. Ein Gutachten soll laut Anklage ergeben haben, dass Shaden M. mit hoher Wahrscheinlichkeit überlebt hätte, wenn sich der Unfallfahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hätte.