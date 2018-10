Ein 34-Jähriger hat sich am Montagvormittag eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sollte in der Nähe von Döbern (Landkreis Spree-Neiße) von der Polizei angehalten werden. Er wurde verdächtigt, in einen Autodiebstahl verwickelt gewesen zu sein. Er widersetzte sich sämtlichen Aufforderungen und fuhr, wie die Polizei mitteilte, in absolut verkehrsgefährdender Weise.

In Döbern rammte er schließlich zwei Pkw und prallte mit einem weiteren im Gegenverkehr zusammen. Daraufhin wollte er die Flucht zu Fuß fortsetzen. Bei der Festnahme wies sich der bereits polizeilich Bekannte mit gefälschten Papieren aus, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Der Täter zog sich bei den drei Verkehrsunfällen Verletzungen zu, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahrerin eines an einem der Unfälle beteiligten Fahrzeugs erlitt ein Schleudertrauma. An den drei Fahrzeugen entstanden insgesamt Sachschäden in Höhe von rund 21.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig.

Der Mann ist bereits bundesweit wegen Hehlerei bekannt.