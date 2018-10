Brennende Schuppen, Mülltonnen und Keller: Rund fünf Monate lang hat eine Brandserie die Kleinstadt Welzow (Spree-Neiße-Kreis) in Atem gehalten. Am Dienstag hat vor dem Cottbuser Amtsgericht nun der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Brandstifter begonnen.

Bei den mutmaßlichen Brandstiftungen, so ergab die Befragung, stand einer der beiden Schmiere, während der Andere Unrat oder Sperrmüll in meist leer stehenden Häusern, Schuppen oder Kellern angezündet hat. In einem Fall sollen sie auch im Keller des Hauses Feuer gelegt haben, in dem ihr Vater eine Wohnung hat. Verletzt wurde niemand.

Auf die Frage nach dem Motiv für die Brandstiftung erntete die Richterin Schulterzucken und die Antwort: "Keine Ahnung, ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich da mache."