In Straupitz (Dahme-Spreewald) ist am Dienstagnachmittag eine 80-jährige Radfahrerin von einem Auto angefahren worden und gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei die Rentnerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sie musste stationär in eine Lübbener Klinik aufgenommen werden.

Das Auto war gegen 17.15 Uhr aus der Laasower Straße auf die Bahnhofstraße eingebogen. Laut Polizei hat der Fahrer offensichtlich die Vorfahrt missachtet.