Der Fahrer des Wagens, der kürzlich auf dem Gelände eines Hostels in Guben ums Leben kam, ist eines natürlichen Todes gestorben. Das sagte die Polizeisprecherin Ines Filohn am Montag auf Anfrage.

Die Leiche eines 52-Jährigen war in der Nacht zum 26. Oktober auf dem Grundstück des Hostels "Volkshaus" in der Gubener Bahnhofstraße entdeckt worden. Der Mann sei offensichtlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems gegen einen Hebellift gefahren, der für Rollstuhlfahrer gedacht ist, sagte Filohn. Dabei fing das Fahrzeug Feuer, die Flammen griffen auch auf das Gebäude über und lösten gegen 3.30 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem Wagen befreien.

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, bemerkte sie den Toten im Fahrzeuginneren. An welchen gesundheitlichen Problemen genau der Mann litt und wieso das Auto sofort in Brand geriet, konnte die Polizei am Montag zunächst noch nicht sagen.