Notarzteinsatz in Cottbus

Durch einen Wasserrohrbruch in einem Plattenbau hat eine 39-Jährige am Freitag einen Stromschlag erlitten. Der Notarzt war im Einsatz. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr, teilte die Rettungsleitstelle rbb|24 mit.

Das Wasser war aus einer Wohnung in der oberen Etage in die darunterliegende Wohnung bis in den Sicherungskasten gelaufen. Dort kam es zu einem Kurzschluss. Die 39-jährige, die gerade vor dem Sicherungskasten stand, erlitt einen Stromschlag.