Seit Frühsommer 2016 gibt es in Brandenburg ein Programm, das den Kauf von Herdenschutzhunden unterstützt. Es wurde aufgelegt, weil die Zahl der Wolfsangriffe auf Schafe, Rinder und Ziegen immer mehr zugenommen hatte. Je nach Alter und Ausbildung kostet so ein Herdenschutzhund zwischen 1.000 und über 5.000 Euro.

Die Zahl der Wölfe in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Nach Zahlen des Landesumweltamtes gibt es zwischen Neiße und Prignitz mittlerweile 26 Wolfsrudel. Jedes einzelne Rudel besteht aus fünf bis zehn Wölfen. In der Lausitz gibt es sogar das größte Wolfsvorkommen in ganz Deutschland.

Da Wölfe haben keine natürlichen Feinde haben, können sich die Rudel nahezu ungestört vermehren und ausbreiten. Hinzu kommt, dass der Wolf streng geschützt ist. Trotzdem werden im Land Brandenburg immer wieder getötete Wölfe gefunden. Einigen wurde der Kopf abgeschlagen, andere wurden erschossen.