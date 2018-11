Hund mitten in der Nacht vor Tierheim ausgesetzt

Vor dem Tierschutzligadorf in Groß Döbbern (Landkreis Spree-Neiße) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Hund ausgesetzt worden. Wie die Tierschutzliga auf Facebook mitteilte, sei der Dackel-Pinschermix am Zaun vor dem Tierheim abgelegt worden. Das Heim spricht von einem "Unmenschen", der das Tier bei 0 Grad ausgesetzt habe.

In dem Facebookpost weist das Tierschutzligadorf darauf hin, dass auch eine offizielle Abgabe möglich gewesen wäre.

Auf Nachfrage gab das Tierheim an, dass mit dem Hund eine Decke, eine Kiste und eine Tüte mit Futter abgegeben wurde.