In die Lieberoser Heide wird seit Donnerstag eine Brandschneise geschlagen. Ziel ist es, Großbrände, wie es sie in diesem Jahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz mehrfach gab, künftig schneller bekämpfen zu können. Weil der Boden munitionsbelastet ist und solche Brandschneisen fehlen, war die Feuerwehr nicht bis an die Flammen herangekommen.