In Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) ist es am Mittwochmorgen offenbar zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 87-jähriger Mann tot in seinem Gartenteich gefunden.

Gegen neun Uhr sei ein Notruf bei der Polizei eingegangen, hieß es. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei, ob der Rentner gestolpert ist oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Unklar ist bislang auch, ob der der Rentner zuvor gesundheitliche Probleme hatte.