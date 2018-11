Gegen einen Schulleiter in Forst (Spree-Neiße) gibt es neue Vorwürfe: Er soll Kinder der Grundschule nicht nur, wie bisher vorgeworfen, körperlich misshandelt, sondern auch sexuell belästigt haben.



Der Schulleiter selbst berichtete in einem offenen Brief an die Eltern von den neuen Vorwürfen. Demnach werde ihm vorgeworfen, seit 2014 insgesamt 20 Mädchen in mehr als 40 Fällen belästigt zu haben, unter anderem indem er sie zwischen die Beine gefasst oder am Oberkörper berührt habe. Diese Anschuldigungen würden ihn sprach- und fassungslos machen, schreibt der Mann.

Der Sprecher des Brandenburger Bildungsministeriums Ralph Kotsch bestätigte dem rbb, dass es diese neuen Vorwürfe gibt. Jetzt sei es Sache der Staatsanwaltschaft Cottbus, die Anschuldigungen aufzuklären. Nach rbb-Informationen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Ermittlungen aufgenommen.