Sechs Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend im südlichen Cottbus auf Schweinejagd: Ein Passant hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil er in der Hermann-Löns-Straße ein freilaufendes Minischwein gesehen hatte. Die Jagd endete am späten Abend erfolgreich, das Tier konnte eingefangen und der Tierrettung übergeben werden. Die lieferte es am Freitag im Tierheim ab.

Jetzt läuft die Suche nach dem Besitzer, denn der hat sich bisher nicht gemeldet. Das Tierheim hat deshalb einen Facebook-Aufruf gestartet, damit das Schwein wieder nach Hause findet.