Liebe hatte im Laufe seines Lebens ein Vermögen von knapp fünf Millionen Euro angehäuft. Darunter auch einige Immobilien. Die Stiftung, in die das Vermögen geflossen ist, ist als sogenannte Ewigkeitsstiftung angelegt. Das bedeutet, die fünf Millionen Euro bleiben unangetastet, von den Zinsen sollen Jugendliche oder die Altenhilfe unterstützt werden.

Wolfgang Liebe war bis 2017 der älteste Apotheker Deutschlands. Kurz nach seinem 100. Geburtstag starb er. Sein Vermögen ist in eine Stiftung geflossen - nun wurde davon zum ersten Mal ein soziales Projekt unterstützt.

Die erste Spende aus den Mitteln der Stiftung in Höhe von 38.000 Euro ging nach Angaben der Direktorin Karin Kohler an eine Küche für Demenzkranke. Sie fand mit ihren Mitarbeitern im Nachlass Wolfgang Liebes auch seltene Stücke wie zum Beispiel zwei wertvolle Violinen. Diese seien aufgearbeitet worden und der Musikschule Bad Liebenwerda zur Verfügung gestellt worden. Zwei Schülerinnen werden beim Weihnachtskonzert am zweiten Advent erstmals auf den Instrumenten spielen.

Wolfgang Liebe erlangte als der älteste Apotheker Deutschlands Berühmtheit. Im Juni 2017 feierte er seinen 100. Geburtstag, im August starb er in seiner Apotheke in Bad Liebenwerda, in der er noch bis kurz vor seinem Tod arbeitete.