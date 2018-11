Ein aufmerksamer Taxifahrer aus Drebkau (Spree-Neiße) hat eine Straftat verhindert. Am Montagnachmittag hatte eine 76-Jährige Rentnerin in Drebkau einen Anruf erhalten. Eine Frau meldete sich und gab sich als Verwandte aus. Sie sitze beim Notar in Cottbus und brauche Geld.

Eine konkrete Summe nannte sie nicht, sie wollte, Zitat: "so viel wie möglich" von der Seniorin haben. Die Betrügerin bestellte für die Frau sogar ein Taxi, das sie zur Bank bringen sollte. Die Masche komme der Polizei selten unter, sagte ein Sprecher. Die Seniorin ließ sich tatsächlich zur Bank bringen, die allerdings geschlossen war.

Als sie mit dem Taxifahrer ins Gespräch kam, läuteten bei dem Mann die Alarmglocken. Er änderte die Route und fuhr mit der Seniorin direkt zur Polizeiwache. Die Betrügerin ging leer aus.