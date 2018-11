Der Polizei ist in Herzberg offenbar ein Vogeldieb ins Netz gegangen. Dabei haben aufmerksame Bürger geholfen, die am Mittwoch Fangnetze in der Nähe der Schwarzen Elster entdeckt hatten.

Die Fangnetze waren im Bereich des Kaxdorfer Weges aufgestellt worden, ein Kanarienvogel diente als Lockvogel. Als die Polizei eingetroffen war, hatten sich schon ein Fink, eine Kohlmeise und ein Stieglitz in den Netzen verfangen.

Die Beamten beseitigten die Netze. Als Tatverdächtigen konnten sie einen 27-jährigen Mann ermitteln. In dessen Wohnung fanden die Polizisten weitere Vögel und ließen auch sie frei. Der Kanarienvogel wurde an den Tierpark Herzberg gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz.