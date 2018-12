Ende Dezember, es ist wieder soweit. Schwiegermutter rückt an, Opa kommt und bringt vielleicht seine neue Freundin mit, die Kinder kommen sowieso - und dann "machen wir es uns so richtig gemütlich", wie es im berühmten Loriot-Sketch "Weihnachten bei den Hoppenstedts" heißt, ganz harmonisch. Ja, fünf Tage volle Packung Familie können ziemlich lang werden. Doch es kann klappen - sagen die Familientherapeutin Jacqueline Nerger und der Cottbuser Psychologie-Professor Ulrich Paetzold.

Das Wichtigste sei, da sind sich beide Epxerten einig, bloß nicht mit zu großen Erwartungen an die Festtage ranzugehen. Gerade Weihnachten sei mit Druck überladen. Vom Essen über die Tischdekoration bis zu den Geschenken - alles soll perfekt sein. Müsse es aber überhaupt nicht, sagt Jacqueline Nerger.

Die Familien sollten sich nicht zu viele falsche Hoffnungen auf das Fest machen, "dass alles harmonisch sein muss". Denn dann gehe es meistens nach hinten los und "das Konfliktpotenzial ist groß."

Ulrich Paetzold empfiehlt, so wenig wie möglich zu planen. So könne sich jeder so entspannen, "dass er es halten kann, wie er es am liebsten möchte." Dann sei auch die Gefahr gebannt.