Hannover hat Raketen und Knaller aus der Stadt verbannt, in Berlin wird darüber heftig diskutiert. In Lehde, einem Dorf in Brandenburg, gilt zu Silvester aber schon lange Böllerverbot. Einige Gäste zieht es genau deshalb dorthin. Von Iris Wußmann

Ein extra Verbotsschild für Raketen und Knaller gibt es in dem 150 Einwohner Dörfchen Lehde (Oberspreewald-Lausitz) nicht. Aber dass Böller verboten sind, wisse hier sowieso jeder, sagt Jutta Pudenz, die auf den Kanälen der Ortschaft jahrzehntelang die Post mit dem Kahn ausgefahren hat.

"Weil viele der Häuser hier noch mit Reetdach gedeckt sind, wird überhaupt nicht geknallt", sagt Pudenz. Die Lehdschen jedenfalls scheinen sehr gut ohne Krach und Qualm in der Silvesternacht auszukommen. Einwohner, die man hier kurz vor Jahreswechsel trifft, sagen, sie würden nichts vermissen - und das Böllerverbot befürworten. Die Brandgefahr sei zu hoch und auch für viele Haustiere sei die Lautstärke eine Belastung.

Seit die Stadt Hannover ein Böllerverbot für die kommende Silvesternacht ausgesprochen hat, wird auch in Berlin und in Brandenburg heftig darüber diskutiert, Böller aus Innenstädten zu verbannen. Befürworter des Verbots stören sich an der Lautstärke und am Müll - führen aber auch die zahlreichen Verletzungen an, die sich Jahr für Jahr in der Silvesternacht ereignen.