rbb/Thomas Krüger Audio: Antenne Brandenburg | 19.12.2018 | Thomas Krüger | Bild: rbb/Thomas Krüger

Beruf: Schrankenwärter - Cottbuser Uwe Dähn kurbelt und kurbelt

19.12.18 | 16:37 Uhr

Es ist vielleicht einer der einsamsten Jobs, die es gibt: Schrankenwärter. Viele gibt's nicht mehr, in Brandenburg ist es ein knappes Dutzend. Uwe Dähn aus Cottbus ist einer von ihnen - und einer der dienstältesten. Thomas Krüger hat ihn besucht.

Er spricht von "wir" und ist doch mutterseelenallein in seinem Schrankenwärterhäuschen: Uwe Dähn. 59 Jahre alt, einer der letzten Schrankenwärter Brandenburgs, seit über 20 Jahren im Dienst, immer am Cottbuser Bahnübergang in der Sachsendorfer Straße. Ein Häuschen, das noch vor fünf Jahren ein schönes Backstein-Haus war. Es wurde abgerissen und durch einen schmucklosen Kasten ersetzt. Doch die Seele sitzt drin.

| Bild: rbb/Thomas Krüger

Mann der wenigen Worte

Uwe Dähn hat es sich auf den gut zehn Quadratmetern gemütlich gemacht. Mit einem Mini-Weihnachtsbäumchen und dem Adventskalender. "Manchmal bringt man von zu Hause einen Pfefferkuchen oder eine Apfelsine mit, dann macht man es sich hier weihnachtlich." In den kleinen Raum passen auch noch ein Wasserkocher, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank, ein Tischchen und zwei Stühle. Nicht viel Platz, aber Dähn reicht das. Seit 43 Jahren ist er bei der Bahn. "Hab nüscht andres gelernt", sagt er knapp. Ähnlich kurz fällt auch die Übergabe von den Kollegen aus. Minutensache. Wenn Dähn seine Schicht antritt, gibt es ein paar wenige Sätze - und Ende. "Man gewöhnt sich mit der Zeit daran, dass es ein einsamer Job ist", kommentiert Dähn und wartet auf den nächsten Zug.



Bild: rbb/Thomas Krüger

Eine Katastrophe verhindert

Etwas besonderes hat Dähn an seinem Bahnübergang noch nicht erlebt, sagt er. Er überlegt einen Moment. Dann fällt ihm die Sache mit dem Schienenbruch vor ein paar Jahren ein, dass es einen Bruch gab. Das hatte er am Klang gehört. "Es ist ja ein lückenloses Gleis. Und wenn es irgendwo scheppert und knallt ist es eindeutig ein Schienenbruch." Uwe Dähn meldet es dem Fahrdienstleiter und der Zug wird sofort gestoppt. Dähn hat eine Katastrophe verhindert. Er zeigt auf das Senftenberger Gleis "Da wären sie dann reingestürzt."

Ein Job ganz ohne Ablenkung

Dass Dähn den Schienebruch gehört hat, liegt auch an den strengen Vorschriften. Denn Schrankenwärter dürfen kein Radio hören, kein Buch lesen, sich von keinem Handy ablenken lassen, sagt er. Plötzlich ertönt ein hoher, durchgehender Fiepton. "So, jetzt muss ich erstmal meine Arbeit machen, wa?" Dähn muss die Schranke schließen und ist in seinem Element.

Bild: rbb/Thomas Krüger

Bis zu 40 Mal schließt und öffnet er die Schranke seines Bahnübergangs in einer Schicht. Egal, ob Züge planmäßig kommen oder außer der Reihe hier lang müssen. Bei jedem Zug steht er draußen und guckt ganz genau. "Ob Heißläufer oder verschobene Ladung - wenn ich etwas feststelle, gehe ich sofort rein und sage dem Fahrdienstleiter Bescheid." Dann wird der Zug angehalten. Das Kurbeln strengt ihn mal mehr, mal weniger an. Bläst ein kräftiger Wind, ist es schwieriger, die Schrankenbäume zu bedienen. Noch schlimmer ist es bei Wetterumschwung, wenn plötzlich Frost einsetzt und der Regen kurz vorm Schneefall ist. "Denn so wie der Regen an die Schranke kommt, gefriert er. Und das wird immer mehr und mehr." Bis die Schranke so schwer wird, dass sie beinahe alleine runterfällt. "Und hoch kriegst du sie kaum noch."

Auch Weihnachten muss er ran

Uwe Dähn ist einer der letzten Schrankenwärter in Brandenburg. In der Nacht vom 23. zum 24. Dezember hat er Weihnachtsdienst. Doch das macht dem 59-jährigen Single nichts. "Das ist ein Traumjob." Und er hofft, dass er ihn noch bis zur Rente machen darf.