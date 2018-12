Der Brand in der Bäckerei Günther in Frauendorf (Oberspreewald-Lausitz) hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt: Das Betriebsgebäude war am Samstag niedergebrannt, der Chef musste mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Am Montag wurde er wieder entlassen und steht vor dem, was von seiner Bäckerei übrig geblieben ist. Die Räume sind komplett ausgebrannt, die Flammen haben Löcher ins Dach gebrannt. Doch Bäcker Günther will weitermachen.