Eine Serie von Bränden hält seit Monaten die Einwohner von Finsterwalde (Elbe-Elster) in Atem. Müllcontainer, leer stehende Gebäude, Garagen und Schuppen standen in Flammen. Am Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Cottbuser Staatsanwaltschaft rbb|24, dass ein Finsterwalder Feuerwehrmann mindestens einen Brand in der Stadt gelegt haben soll.

Zunächst hatte die Lausitzer Rundschau über den Fall berichtet.

Es werde gegen den Feuerwehrmann wegen einer konkreten Tat ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Hier gebe es einen deutlichen Tatverdacht. Die Beweise, dass er für weitere Brandstiftungen in Finsterwalde verantwortlich ist, seien dagegen eher vage.