Für die Staatsanwältin ist die Aussage des Mädchens essentiell, weil sie neben den Angeklagten die einzige ist, die schildern kann, was in der Wohnung vorgefallen ist.

Die Anwältin des Mädchens hatte bereits vor dem zweiten Prozesstag am Montag erklärt, dass das mutmaßliche Opfer ihre Mutter nicht belasten will. Deshalb soll nach ihrem Willen die Aufnahme einer alten Vernehmung verwendet werden.

Seit dem 11. Dezember stehen eine 52-jährige Frau und ihr damaliger Lebenspartner in Cottbus vor Gericht, weil sie ihre Tochter monatelang versteckt und missbraucht haben sollen. Beiden wird sexueller Missbrauch vorgeworfen und die Entziehung Minderjähriger - denn das Mädchen lebte bereits seit mehreren Jahren in der Obhut des Jugendamtes. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drohen beiden Angeklagten jeweils bis zu 15 Jahre Haft.

Erst nach mehr als fünf Monaten fand die Polizei das Mädchen in der Wohnung des Paares in Groß Schacksdorf - nach bisherigen Informationen versteckt in einem Möbelstück. In den Monaten soll die Jugendliche keine Kontaktmöglichkeit zu anderen Menschen gehabt haben. Bei Kontrollen der Wohnung hätten die Angeklagten das Kind mutmaßlich versteckt, heißt es vom Landgericht Cottbus.