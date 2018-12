Brandenburgs rot-rote Landesregierung will die Ansiedlung von wissenschaftlichen Instituten zur Energieforschung in der Lausitz unterstützen, um den Strukturwandel voranzubringen. Die Mittel in Höhe von insgesamt 3,2 Millionen Euro sollen am Freitag mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 vom Landtag beschlossen werden.

Gefördert werden soll beispielsweise die Gründung eines Fraunhofer-Institutes für Energieinfrastruktur und Geothermie. Das Institut soll an zwei Standorten in Brandenburg und Sachsen angesiedelt werden.