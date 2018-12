Bild: dpa/Michael Helbig

Mutter und Ex-Partner angeklagt - Prozess um vermisstes Cottbuser Mädchen startet

11.12.18 | 06:09 Uhr

Eine Mutter und ihr früherer Lebensgefährte stehen von Dienstag an vor dem Landgericht Cottbus. Beide sollen die Tochter der Frau mehr als fünf Monate in Groß Schacksorf versteckt gehalten und sexuell missbraucht zu haben.

Weil sie ihre eigene Tochter monatelang versteckt und missbraucht haben sollen, stehen von Dienstag an eine 52-jährige Frau und ihr damaliger Lebenspartner in Cottbus vor Gericht. Beiden wird sexueller Missbrauch vorgeworfen und die Entziehung Minderjähriger - denn das Mädchen lebte bereits seit mehreren Jahren in der Obhut des Jugendamtes.



Versteckt in einem Möbelstück

Das Mädchen war im Oktober 2017 aus einer Wohngruppe in Cottbus verschwunden. Laut Anklage kehrte die damals 13-Jährige nach einem Arztbesuch nicht mehr in ihre Einrichtung zurück. Erst nach mehr als fünf Monaten fand die Polizei das Mädchen in der Wohnung des Paares in Groß Schacksdorf (Spree-Neiße) - nach bisherigen Informationen versteckt in einem Möbelstück. In den Monaten soll die Jugendliche keine Kontaktmöglichkeit zu anderen Menschen gehabt haben. Bei Kontrollen der Wohnung hätten die Angeklagten das Kind mutmaßlich versteckt, heißt es vom Landgericht Cottbus.

Beiden Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft

In der Zeit soll das Paar das Kind sexuell missbraucht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Cottbus. Die Mutter habe inzwischen ein Teilgeständis abgelegt; sie ist zur Zeit auf freiem Fuß. Der Lebenspartner sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drohen beiden Angeklagten jeweils bis zu 15 Jahre Haft. Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis Mitte März 2019 anberaumt. Das Mädchen befindet sich inzwischen wieder in der Obhut des Jugendamtes.