Monatelang soll eine Frau die eigene Tochter bei sich versteckt und gemeinsam mit ihrem Partner sexuell missbraucht haben. Seit Dienstag steht die 52 Jahre alte Mutter in Cottbus vor Gericht. Die Angeklagte schwieg zunächst vor dem Landgericht. Angaben werde sie zu einem späteren Zeitpunkt machen, kündigte ihr Anwalt zum Prozessauftakt jedoch an. Neben der Mutter des Mädchens steht ein 47-Jähriger vor Gericht, laut Staatsanwaltschaft ihr Verlobter. Dessen Anwalt sagte: "Zum jetzigen Zeitpunkt macht der Angeklagte keine Angaben zur Sache."

Das Mädchen verschwand im Oktober 2017 aus einem Heim in Cottbus. Monatelang fahndete die Polizei nach ihr. Selbst die jetzt Angeklagten hatten sich mit einem Suchaufruf über die Medien an die Öffentlichkeit gewandt. Dann fanden Beamte es im März in der Wohnung des Paares in Groß Schacksdorf.