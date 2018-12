Wer in diesen Tagen am Cottbuser Amtsteich spazieren geht, der kann mit ziemlicher Sicherheit eine Begegnung der unangenehmen Art haben: An dem beliebten Platz in der Innenstadt tummeln sich Ratten.

Am Ufer haben sie unzählige Löcher gegraben, ein Rascheln im Laub kündigt den Auftritt der Nager an. Wer sich nur einige Minuten auf die Lauer legt, der wird sehr schnell von etlichen Ratten umringt.