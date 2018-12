Jeder Taxifahrer weiß, wohin er fahren muss, wenn jemand zum Cottbuser Lichterhaus will. Auf dem Grundstück am Rande der Stadt winden sich endlose Lichterketten um Bäume und Dachgaube - auf mittlerweile drei Kilometern Länge.

Die Weihnachtszeit beginnt für den Cottbuser Ulrich Krüger schon im Oktober. Dann werden sämtliche Lichterketten aus dem Lager geholt und kontrolliert. Im November sind alle Wochenenden für die Installation reserviert und pünktlich zum 1. Advent schaltet Ulrich Krüger seinen Lichterzauber ein.

Dann erstrahlen tausende Lämpchen an Bäumen, Sträuchern, am Treppengeländer, am Haus. Wieviele Lämpchen es insgesamt sind, kann Krüger nicht genau sagen. Bis auf eine Ausnahme: an der großen Blautanne sind es viertausend Lämpchen, die hat er mal gezählt.