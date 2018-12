Ein Mini-Schwein flitzt durch die Stadt - mitten in der Nacht. Nach einem langen "Katz und Maus"-Spiel wird das Tier schließlich von Polizei und sechs Feuerwehrleuten eingefangen. Passiert ist das am vergangenen Freitag in Cottbus.

Tief schwarz ist der kleine Stadtstar wider Willen, nicht größer als ein 30-Zentimeter-Lineal. Der Ministall im Tierheim ist mit Stroh gefüllt. Weil die Einrichtung bisher noch nie so einen Exoten hatte, musste sich Tierpfleger Enrico Leichsner erst einmal schlau machen, was so ein Mini-Schwein überhaupt frisst. Nun bekommt es "Haferflocken, Möhren - und gekochte Kartoffeln", zwei Mal am Tag.

Die Hoffnung, dass sich der Besitzer des Schweines noch meldet, will Leichsner nicht aufgeben. "Vielleicht sind die Besitzer im Urlaub und der Kleine ist ausgebüxt." Doch die Vermutung liegt nahe, dass das Tier einfach ausgesetzt wurde. "Es ist schon sehr merkwürdig, dass sich wirklich keiner meldet. Das ist schade für das Tier."

Das Tierheim hat auch einen Facebook-Aufruf gestartet, damit das Schwein wieder nach Hause findet.