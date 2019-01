Nach einem schweren Unfall ist die A13 zwischen Calau und Kittlitz (Oberspreewald-Lausitz) auch am Freitagnorgen noch in Richtung Berlin voll gesperrt. Nach Informationen von rbb|24 erschwert die Kälte die Aufräumarbeiten. Wegen der Kälte kann ausgelaufenes Öl nicht gebunden werden.

Am Donnerstagnachmittag war ein Lkw-Fahrer auf dem Autobahnstück gestorben, nachdem er mit seinem Bierlaster auf ein Baustellenfahrzeug der nahegelegenen Autobahnmeisterei geprallt war. Der Lkw kam erst zum stehen, als er die Mittelleitplanke durchschlagen hatte. Der 44-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst weiter unklar. Am Donnerstag war die Autobahn zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt.