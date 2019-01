Spätestens Mitte des Jahres ist Schluss: Dem analogen Fernsehen in Deutschland wird der Stecker gezogen. Alle Programme werden dann nur noch digital ausgestrahlt. In Berlin und einigen Teilen Brandenburgs ist die Umstellung bereits abgeschlossen.

Diejenigen, die in Brandenburg noch immer analoges Fernsehen empfangen, informiert die Initiative Digitales Kabelnetz und veröffentlicht die Umschalttermine online [digitaleskabel.de]. Als erster Ort taucht am 5. März 2019 das uckermärkische Milmersdorf in die digitale Fernsehwelt ein. In Frankfurt (Oder) wird am 12. März umgestellt, in Cottbus zwei Tage später.