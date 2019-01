30-Jähriger in Cottbus

Feuerwehr und Polizei in Cottbus sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in der Innenstadt gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich nach Öffnung der Wohnungstür heraus, dass der Grund für die starke Rauchentwicklung angebranntes Essen war.

Der 30-jährige Mieter war mit über 2,5 Promille alkoholisiert. Nach Polizeiangaben wurden er und sein Hund aus der Wohnung geholt. Der Mann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Carl Thiem Klinikum gebracht werden.

Beim Betreten der Wohnung fielen den Polizeibeamten zahlreiche illegale Böller und Tütchen mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen auf. Pyrotechnik und Drogen seien sichergestellt worden.



Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz ermittelt nun die Kriminalpolizei.