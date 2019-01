An der Fassade der Bewegten Grundschule in Cottbus erinnern seit Freitag 150 bunt bemalte Schmetterlinge aus Keramik an jüdische Kinder, die von den Nazis ermordet wurden. Schüler der 5. und 6. Klasse haben die Schmetterlinge in den vergangenen Wochen bemalt.

Die Cottbuser Grundschule ist die erste in ganz Deutschland, die sich an dem weltweiten "Butterfly Project" beteiligt.

Anlass dafür, dass die Bewegte Grundschule Cottbus bei dem Projekt mitmacht, waren die Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in der Stadt im Jahr 2018. Die Schulleitung will gemeinsam mit den Kindern ein Zeichen gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit setzen.