Am Tag nach dem Unglück ist der Harvester, die Holzerntemaschine, noch nicht geborgen. Das 30 Tonnen schwere Gerät ist im Moritzteich versunken, bedeckt von Wasser. Gutachter werden in den nächsten Tagen das Erdreich im Umfeld des Unglücks untersuchen - so lange kann die Maschine nicht aus der früheren Kohlegrube geholt werden.

Am Dienstag war hier ein 53-jähriger Mann bei Waldarbeiten mit dem Fahrzeug abgerutscht und umgekommen. Der Wald, in dem Bäume verschnitten werden sollten, gehört seit 19 Jahren Sebastian Rothenhahn - und genauso lange kennt er auch den Mann, der bei dem Unglück ums Leben gekommen ist. Jedes Jahr habe dieser - immer verantwortungsvoll - in Rothenhans Auftrag auf diesem Gelände gearbeitet, sagte er. Diesmal müsse es eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben haben, die zu diesem schrecklichen Unfall geführt haben. Rothenhahn ist auch am Tag danach noch immer fassungslos.