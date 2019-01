Ein Fahrzeug und dessen Fahrer sind dabei in einen See gerutscht. Der Fahrer wurde mittlerweile gefunden. Er konnte nur noch tot aus dem 100 Jahre alten Grubenloch geborgen werden. Der 53-jährige war mit schwerer Technik mit Baumverschneidearbeiten beschäftigt.

Bei Tschernitz im Spree-Neisse Kreis hat es am Dienstagmittag einen Erdrutsch gegeben.

Ein möglicher Zusammenhang mit einem Erdbeben in einem Kupferbergwerk im westpolnischen Polkowice bestätigte sich unterdessen nicht. Das Erdbeben nordwestlich von Breslau (Wroclav) erreichte laut dem Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam eine Stärke von 4,6 - ereignete sich aber erst nach dem Vorfall in Tschernitz.

Zum Zeitpunkt des Bebens waren 32 Bergleute in der Mine. Sieben Arbeiter wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, 14 wurden zunächst vermisst, teilte eine Sprecherin des Unternehmens KGHM Polska Miedz mit. Rettungskräfte suchten am Nachmittag nach den Vermissten.