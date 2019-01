Das geplante Fahrverbot für Lastkraftwagen auf der Bundesstraße 169 soll bis Ende März kommen. Das bestätigte Landesinfrastrukturministerin Kathrin Schneider in einem rbb-Interview am Montagabend bei einer Diskussionsveranstaltung zur B169. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Cottbus und Ruhland. Mit dem Verbot soll verhindert werden, dass Lkw die Bundesstraße als Abkürzung zwischen den Autobahnen 15 und 13 nutzen. Dabei geht es um Lkw mit Anhänger und Sattelzüge. Der sogenannte Ziel- und Quellverkehr ist von dem Verbot nicht betroffen.

Noch immer seien nicht alle Fragen zum Fahrverbot geklärt, so Schneider. Es werde nach wie vor um Flächen verhandelt, auf denen Lkw aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert werden könnten. Das aktuelle Verkehrsaufkommen müsse ebenfalls noch genau gezählt werden. Die Hinweisschilder für die Autobahnen seien aber bestellt, das Verbot starte "auf jeden Fall" bis Ende März.

Manfred Thunig von der Cottbuser Spedition Barth appellierte am Abend an die Anwohner, auch die Interessen der Industrie im Auge zu behalten. "Wir brauchen diese kurzen Wege, wir brauchen kostengünstige Strecken und wir brauchen den Warenaustausch, sonst kann die Wirtschaft in diesem Land nicht funktionieren", so Thunig. Er zeigte sich aber auch einsichtig. "Ich kann das nachvollziehen, die Ruhe ist heilig und mir macht es keinen Spaß, durch den Vorgarten der Leute zu fahren." An einer Lösung könne deshalb nur gemeinsam gearbeitet werden.



Bei der dritten Diskussionsveranstaltung zur B169 kamen am Montag Anwohner, Unternehmen und Politiker zusammen. Dabei wurde neben dem Fahrverbot auch die Umgehungsstraße für Klein Oßnig besprochen. Noch vor dem Sommer soll laut Ministerin Schneider ein ungefährer Plan für die Straße vorliegen.

Anwohner stellten in diesem Zusammenhang die Frage, ob diese Umgehungsstraße überhaupt nötig sei, wenn das Fahrverbot für Lkw komme. Eine Einigung darüber konnte am Abend nicht erreicht werden.