Seit Donnerstagabend wird ein Berufsfischer auf dem Schwielochsee vermisst. Viele Einsatzkräfte suchten schon in der Nacht nach dem Mann - bislang erfolglos. Doch nun wurde im nördlichen Teil des riesigen Sees sein Boot entdeckt.

Um den Fischer zu suchen, ist die Feuerwehr in der Nacht mit 22 Einsatzkräften ausgerückt. Die Johanniter Unfallhilfe setzte außerdem Drohnen mit Wärmebildkameras ein.

Die Suche wurde allerdings gegen drei Uhr am Morgen ohne Erfolg abgebrochen. Aufgrund der Dunkelheit und der Größe des Sees konnte nicht ausgemacht werden, wo sich der Mann befunden haben könnte.

Am Freitagmorgen setzte die Polizei die Suche fort und rief die Feuerwehr zur Verstärkung hinzu. Am Mittag schließlich fanden die Einsatzkräfte im nördlichen Bereich des Schwielochsees, in Höhe der Ortslage Pieskow, das Boot. Die Suche nach dem vermissten Fischer geht weiter.