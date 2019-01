rbb/Iris Wussmann Audio: Antenne Brandenburg | 02.01.19 | Daniel Jorewitz | Bild: rbb/Iris Wussmann

Angriff mit Stichwaffe - Gewalt überschattet Jahreswechsel in Cottbus

02.01.19 | 14:09 Uhr

In der Cottbuser Innenstadt hat es in der Silvesternacht zwei gewalttätige Vorfälle gegeben. Ein Cottbuser erlitt mehrere Stichverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Statement der Stadt wird kontrovers diskutiert.



Zum Jahreswechsel ist es in der Cottbuser Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, begegneten sich gegen 0:45 Uhr zwei Personengruppen. Aus einer Gruppe heraus sei ein Feuerwerkskörper geworfen worden, durch den einer der Beteiligten ein Knalltrauma erlitten habe. Daraufhin habe sich eine verbale Auseinandersetzung ergeben. Die eine Gruppe, die laut Polizei aus Ausländern bestand, wuchs auf etwa ein Dutzend. Die andere Gruppe bestand demnach aus vier Deutschen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Sie seien geschlagen und getreten worden, so die Polizei. Die Verletzten konnten ambulant versorgt werden.

Drei Stunden später kam es nach Polizeiangaben aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Cottbuser Stadtbrunnens zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung. Nachdem dort ein 28-Jähriger zunächst einen Streit schlichten wollte, seien mehrere Personen hinzugekommen. Die Stimmung sei gekippt, woraufhin ein noch unbekannter Täter mehrfach mit einer Waffe auf den 28-Jährigen eingestochen habe und ihn dadurch verletzte. Der Angegriffene sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen. Bei dem Angreifer handele es sich nach den ersten Ermittlungen um einen Ausländer, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In beiden Fällen wird derzeit nach Zeugen gesucht. Die Polizei richtete eine eigene Ermittlungsgruppe "Brunnen" ein. Am Mittwochvormittag wurden am Stadtbrunnen Spuren gesichert.

Stadt gibt Statement ab - und wird heftig kritisiert

Noch am Neujahrstag veröffentlichte die Stadt Cottbus ein Statement, in dem sie dem Opfer des Stichwaffenangriffs ihr Mitgefühl aussprach. Außerdem wies die Stadt daraufh hin, dass zunächst Hergang und Hintergründe der Tat aufgeklärt werden müssten. Sollte "der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein" werde man aber nicht zögern klarzumachen, "dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Das Statement löste in den sozialen Netzwerken teils heftige Reaktionen aus. Zahlreiche Nutzer empörten sich über die Formulierungen der Stadt und wünschten sich einen angemesseneren Ton, weniger Mutmaßungen und werfen der Stadt Drohungen vor. Auch, dass bereits von einem ausländischen Täter gesprochen wurde, obwohl dieser noch unbekannt sei, wurde kritisiert. Andere Nutzer hingegen lobten die klaren Worte der Stadt und wünschten sich, dass den Worten nun auch Taten folgen. Stadtsprecher Jan Gloßmann rechtfertigte die Pressemitteilung auf Anfrage. "Die Wortwahl ist sicherlich drastisch aber inhaltlich ist dies die Linie, die von der Stadt auch bislang vertreten wurde", sagte Gloßmann am Mittwoch. So seien im vergangenen Jahr wegen Straftaten gegen Deutsche verurteilte Ausländer abgeschoben beziehungsweise aus der Stadt gewiesen worden.

Erinnerungen an Jahresanfang 2018

Bereits vor einem Jahr war Cottbus durch mehrere Vorfälle zwischen Ausländern und Deutschen in die Schlagzeilen geraten. In der Folge kam es zu zahlreichen Demonstrationen durch den aus Golßen (Dahme-Spreewald) stammenden rechtsgerichteten Verein "Zukunft Heimat", an denen teilweise Tausende Menschen teilnahmen. Auch Gegendemonstrationen fanden statt. Als Reaktion veranstaltete die Stadt Bürgerdialoge in verschiedenen Stadtteilen. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) erreichte beim Land Brandenburg einen Zuzugsstop von Geflüchteten nach Cottbus. Gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt und eine Alkoholverbotszone in der Innenstadt wurden eingerichtet.



