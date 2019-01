Granate auf Zuckerfabrik-Gelände in Brottewitz entdeckt

Sprengung am Montag geplant

Bei Wartungsarbeiten in einer Zuckerfabrik im Mühlberger Ortsteil Brottewitz (Landkreis Elbe-Elster) ist am Montag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Bürgermeisterin von Mühlberg, Hannelore Brendel, auf Nachfrage mitteilte, wird die Granate am kommenden Montag gesprengt. Die Anwohner werden derzeit informiert.



Der Sprengkörper wurde versehentlich bei der Ernte aufgenommen und auf das Gelände der Fabrik gebracht. Bei Wartungsarbeiten an einem Metalldetektor, der Fremdkörper zwischen den Rüben erkennen soll, wurde die Granate schließlich entdeckt.