rbb/Daniel Jorewitz Audio: Antenne Brandenburg | 16.01.2019 | Daniel Jorewitz | Bild: rbb/Screenshot

Nager werden mit Gift bekämpft - Die Cottbuser Ratten sterben still

16.01.19 | 13:47 Uhr

Cottbus, Mitte Dezember 2018: Tausende Ratten haben das Ufer und die Wege am Amtsteich fest im Griff. Überall kriechen sie aus ihren Löchern und huschen von links, nach rechts an den Spaziergängern vorbei. Die Stadt reagiert mit dutzenden Giftköderboxen. Inzwischen hat sich die Zahl der Tiere offenbar deutlich verringert - so lautet zumindest das Zwischenfazit nach knapp einem Monat.



| Bild: rbb/Daniel Jorewitz

Köderboxen am Ufer

Rote Warnschilder hängen an den kahlen Bäumen rings um den Amtsteich. "Vorsicht - Rattengift - Kinder und Haustiere fernhalten". Rund 60 schwarze Köderboxen liegen verteilt am Uferbereich - und ziehen die Ratten offensichtlich magisch an.

Wurden Passanten im Dezember schon nach wenigen Minuten von Ratten regelrecht umzingelt, sieht man mittlerweile nur noch vereinzelt ein, zwei Ratten rumhuschen.

Kammerjäger Frank Zickora kontrolliert einmal in der Woche die Boxen und hat festgestellt, dass die Köder stark von den Ratten angefressen worden sind. Sobald die Tiere das Gift gefressen haben, verkriechen sie sich in ihre Löcher und sterben Tage später. Zickora rechnet damit, dass es am Cottbuser Amtsteich spätestens Anfang April keine Ratten mehr geben wird.

Hunderte Nachkommen im Jahr

Von der Rattendichte am Amtsteich war der Kammerjäger im Dezember überrascht. Grund für die hohe Zahl waren vermutlich die vielen Spaziergänger, die die Nutrias füttern, die ebenfalls am Amtsteich leben. Brötchen und Brot werden in Massen zu den Nutrias geworfen. Die wiederum fressen aber nur ein paar Krümel - über den großen Rest freuen sich dann die Ratten. Wenn sich die Tiere erst einmal wohlfühlen, vermehren sie sich rasant. Ein Rattenweibchen kann monatlich gebären und bringt meist acht bis neun Junge zur Welt. Und der Nachwuchs ist schon nach wenigen Monaten fähig, sich wiederum zu vermehren.