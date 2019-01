Der Prozess um eine in Cottbus getötete 82-Jährige zieht sich immer weiter in die Länge. Unter allen derzeit laufenden Verhandlungen am Cottbuser Landgericht ist er schon jetzt der mit der längsten Laufzeit.



Dabei kamen die Ermittlungen zunächst gut voran: Die Cottbuser Rentnerin Gerda K. war im Dezember 2016 tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Schnell stand fest, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt werden, es handelte sich um einen damals siebzehnjährigen Syrer. Im März 2017 wurde er festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Nachdem Zeugen ermittelt und Beweise gesammelt waren, begann der Prozess im Oktober 2017. Die Anklage lautet auf Mord und Raub mit Todesfolge. Doch jetzt, 15 Monate und knapp 60 Verhandlungstage nach Prozessbeginn, ist ein Urteil noch immer nicht in Sicht.