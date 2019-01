In der Cottbuser Stadthalle sind am Samstag die Narren los. Die rbb Karnevalsgala "Heut steppt der Adler" wird aufgezeichnet. Am 03. März wird sie im rbb-Fernsehen gezeigt. Für die Aufzeichnung müssen in der Stadthalle kilometerweise Kabel verlegt werden. Mittendrin Antenne Reporterin Anja Kabisch.