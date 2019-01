Der Regen der vergangenen Wochen hat teilweise für eine Entspannung im Wasserhaushalt Südbrandenburgs gesorgt. Wie das Landesamt für Umwelt auf Nachfrage mitteilte, hätten die Spree oder auch der Senftenberger See wieder einen annährend normalen Wasserstand.

Unter anderem wegen des niedrigen Wasserstands war es im vergangenen Jahr am Senftenberger See zu Rutschungen im Uferbereich gekommen. Eine solche Gefahr bestehe derzeit nicht mehr. "Wir haben jetzt im Senftenberger See wieder Normzustände", so der Präsident des LfU, Dirk Illgenstein. "Das führt natürlich dazu, dass auch die Uferbereiche wieder stabiler werden."