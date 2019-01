Seit Ende letzten Jahres ist Zabel wieder in Deutschland, am Mittwoch gab er in Bremen eine Pressekonferenz. Während Gurken, Salat, Tomaten und Kohlrabi kiloweise geerntet werden konnten, haben Erdbeer- und Paprikapflanzen kaum Früchte getragen.

Fast ein Jahr hat der Lübbenauer Paul Zabel im Auftrag des des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in der Antarktis verbracht. Seine Aufgabe: Herausfinden unter welchen Bedingungen Salat und Gemüse in lebensfeindlichen Umgebungen gedeihen können. Das Experiment diente der Vorbereitung für Expeditionen zu anderen Planeten.

Für Zabel war es ein einmaliges Erlebnis. "Abenteuer ist es auf jeden Fall, so fernab der Zivilisation zu überleben, wenn das Überleben auch von der Technik abhängt", so der Antarktisforscher am Mittwoch. "Das ist schon beeindruckend das mal mitgemacht zu haben, auch mit so wenigen Leuten mal ein Jahr zusammengelebt zu haben."

Bei der Frage nach besonderen Erinnerungen muss der Raumfahrtingenieur erst einmal überlegen. "Polarlichter, extreme Stürme, die man sich so gar nicht in Deutschland vorstellen kann, sternklare Nächte, so viele Sterne habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", so Zabel. "Pinguine dabei zu beobachten wie sie brüten und Kinder kriegen oder zu wissen, dass man die Station am laufen halten muss um zu überleben."

Besonders eindrucksvoll sei der erste Sonnenaufgang nach der Polarnacht gewesen. Dabei hätten alle zehn Expeditionsteilnehmer draußen vor der Station gestanden.